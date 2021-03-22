٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٠٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84272449
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سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة حلول العام الايراني الجديد

سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة حلول العام الايراني الجديد

طهران / 22 اذار/ مارس/ ارنا- بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة حلول عيدالنوروز والعام الايراني الجديد (21 اذار/مارس).

وافادت صحيفة "تايمز عمان" ان السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
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