سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة حلول العام الايراني الجديد

طهران/19 آذار/مارس/إرنا- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الجمعة) الى 61 الفا و649 شخصا، بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.