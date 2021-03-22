سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة حلول العام الايراني الجديد

وافادت صحيفة "تايمز عمان" ان السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
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طهران / 22 اذار/ مارس/ ارنا- بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة حلول عيدالنوروز والعام الايراني الجديد (21 اذار/مارس).
وافادت صحيفة "تايمز عمان" ان السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
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