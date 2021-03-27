طهران وبكين توقعان على "خطة التعاون الشامل بين ايران والصين"

وكانت ايران والصين قد اعلنتا مطلع العام 2016 في بيان مشترك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني الى طهران انذك، اعلنتا عن قرارهما لرفع العلاقات الثنائية الى مستوى العلاقات الستراتيجية؛ وهو ما جاء في البند السادس من البيان، حيث اعلن البلدان عن استعدادهما لاجراء مشاورات هادفة الى اقرار وثيقة لتعاون طويل الامد بينهما.

يذكر ان وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" يقوم حاليا بزيارة طهران بناء على دعوة رسمية من نظيره الإيراني "محمد جواد ظريف"؛ وفضلا عن مباحثاته مع الاخير، التقى (وانغ يي) اليوم برئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، و"علي لاريجاني" مستشار قائد الثورة الاسلامية، ممثل ايران الخاص في العلاقات الاستراتيجية مع الصين.

كما افتتح الوزيران الايراني والصين اليوم السبت، "معرض الوثائق المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الصينية" بمركز الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية الإيرانية، بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

انتهى ** ح ع