متحدثة الصحة الايرانية: 11660 اصابة و 117 وفاة جديدة بكورونا

وقالت لاري اليوم الجمعة في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11660 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 908 الاف و 973 اصابة من ضمنهم 4005 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واشارت الى ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 633 الفا و 949 شخصا وقالت: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 117 حالة وفاة جديدة ليرفع عدد المتوفين الى 62 الفا و 876 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 12 مليونا و 963 الفا و 778 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 119 والصفراء 246 والزرقاء 37 مدينة.

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