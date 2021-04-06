الصين تطالب امريكا بإلغاء حظرها اللاقانوني المفروض على ايران

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، اشار "لي جيان" الى اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا اليوم؛ وصرح : ان ملف ايران النووي يمرّ بمرحلة حساسة حاليا؛ ومعلنا بان "الصين تدعم اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة موضوع الغاء الحظر من جانب امريكا، وعودة ايران الى تنفيذ الاتفاق النووي".

وفيما تطلع الى اتفاق الاطراف جميعا وباسرع وقت على انعاش الاتفاق النووي، عزا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاسباب الرئيسية للازمة الراهنة الى انسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق.

واضاف لي جيان، انه يتعيّن على الولايات المتحدة بان تعود من دون شرط الى الاتفاق النووي، وتلغي كامل الحظر اللاقانوني المفروض على ايران.

انتهى ** ح ع