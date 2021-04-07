عراقجي يلتقي وزير الخارجية النمساوي

وجرى في هذا الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على إرادة الجانبين في تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وفي هذا الصدد ، أوضح عراقجي ، في معرض شكره لجهود الحكومة النمساوية وكرم ضيافتها ، موقف ايران في هذا الصدد وضرورة رفع الحظر بشكل كامل والخطوات العملية التي يجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الاتفاق النووي.

بدوره اكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ استعداد الحكومة النمساوية لتقديم التسهيلات اللازمة وبذل كل جهد ممكن لتهيئة الأجواء المناسبة لعقد المحادثات النووية في فيينا، وقال أن الاتفاق النووي واستمراره في مصلحة الجميع.

وحضر الاجتماع ايضا نائب وزير الخارجية النمساوي والسفير الايراني في فيينا.

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