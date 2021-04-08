ظريف يلتقي الرئيس التركمانستاني

و قدم ظريف خلال هذا اللقاء شرحا حول العلاقات بين ايران و تركمانستان في مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدا على اهمية العلاقات بين ايران وتركمانستان باعتبارها البلدين الجارين.

من جانبه اعلن الرئيس التركمانستاني خلال هذا اللقاء عن دعمه لعلاقات بلاده مع ايران في مختلف المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الايراني بدأ الاثنين الماضي جولته الاقليمية فی أربع من دول آسيا الوسطى وهي أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان.

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