وزير الدفاع: الارضية باتت مهيأة لتطوير التعاون بين ايران وطاجيكستان

واعرب العميد حاتمي اليوم الخميس في ختام الجولة الثانية من محادثاته مع نظيره الطاجيكي عن ارتياحه لهذه المحادثات واضاف ان زيارة وزير الدفاع الطاجيكي لطهران استغرقت ثلاثة ايام تخللتها محادثات تطرقنا خلالها الى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية.

واضاف ان العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين ايران وطاجيكستان اخذت حيزا من هذه المحادثات وتوصلنا الى اتفاقيات جيدة لترسيخ وتوسيع العلاقات الثنائية.

واكد ان هناك ارضيات جيدة جدا باتت متوفرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات خاصة في المجالين الامني والدفاعي.

وفی جانب اخر من تصريحاته اشار الى التهديدات الارهابية التي تتعرض لها كل من ايران وطاجيكستان واضاف ان هذه التهديدات تعود الى التدخلات التي تأتي من خارج منطقتنا.

من جانبه قدم وزير الدفاع الطاجيكي الفريق شيرعلي ميرزا شكره لنظيره الايراني لدعوته لزيارة طهران مصرحا ان زيارته والوفد المرافق له لايران جاءت بالتزامن مع عيد النوروز و انه يود ان يغتنم هذه الفرصة لتهنئة الشعب الايراني بهذه المناسبة.

وفیما یتعلق بمحادثاته خلال زيارته لطهران اوضح اجرينا محادثات جيدة مع وزير الدفاع الايراني خلال ثلاثة ايام واطلعنا عن كثب عن انجازات وقدرات القوات المسلحة الايرانية.

وتابع بالقول اننا تطرقنا خلال المحادثات مع الوزير الدفاع الايراني الى القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي والدولي والتهديدات المشتركة واضاف اننا نوكد ان ارساء الامن في المنطقة يتوقف على توطيد التعاون الاقليمي.

وقدم وزير الدفاع الطاجيكي دعوة للعميد حاتمي لزيارة طاجيكستان معربا عن امله بان تتمخض المحادثات بين الوفود التخصصية للبلدين عن توسيع التعاون المشترك خدمة لضمان الامن على الصعيدين الاقليمي والدولي.

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