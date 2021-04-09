خطيب زادة: رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور طهران الاسبوع القادم

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة: ان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشون سي كيونغ ، سيزور طهران يومي الاحد والاثنين المقبلين للقاء المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ومناقشة القضايا الثنائية ، بما في ذلك قضية القيود غير القانونية المفروضة على الارصدة المالية للبنك المركزي الايراني في بنوك كوريا الجنوبية.

وأضاف: ان التنسيق الفني للانتهاء من تفاصيل الزيارة هو الان قيد المتابعة من قبل الجانبين.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس وزراء كوريا الجنوبية، النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، فضلا عن علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الاسلامية.

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