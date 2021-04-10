حجة الاسلام شهرياري يستعرض مع السفير مسجدي زيارته الى بغداد

ولفت حجة شهرياري، انه اجرى محادثات مع مسلمي العراق بمختلف مذاهبهم ونحلهم الفكرية، وذلك في اطار الاهداف الغائية لمجمع التقريب المتمثلة في تعزيز الاواصر بين ابناء الامة الاسلامية والعثور على آليات مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

واكد : ان تقارب العالم الاسلامي يشكل احد الرؤى الرئيسية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية في ايران؛ داعيا الى بذل الجهود انطلاقا من المساحات المشتركة بين المسلمين لترسيخ ركائز هذا المشروع.

واشار في السياق، بانه اجرى مباحثاته عديدة خلال زيارته الاخيرة للعراق، مع العلماء وزعامات الطوائف السنية في هذا البلد.

كما نوه حجة شهرياري بزيارة الاربعين الحسينية (ع)، قائلا انها تسهم في تعزيز التقارب بين المسلمين ايضا.

يذكر ان حجة الاسلام شهرياري، اجرى العديد من اللقاءات خلال زيارته الحالية للعراق والتي شملت علماء المسلمين شيعة وسنة في بغداد والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

انتهى ** ح ع