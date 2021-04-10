ايران... مشروع لبناء 100 الف وحدة سكنية عمالية

وقال عبداللهي في تصريح صحفي اليوم السبت: انه تم التخطيط لبناء 100 الف وحدة سكنية للعمال باسعار زهيدة في المدن والمناطق الصناعية وان المراحل الاولية لتسجيل الاسماء هي الان قيد التنفيذ.

واضاف: ان المشروع يتضمن مبدئيا بناء 100 الف وحدة سكنية للعمال وهنالك امكانية لزيادة العدد الى 200 الف وحدة.

واوضح بان 22 محافظة في البلاد اعلنت استعدادها لتوفير الاراضي باسعار زهيدة او مجانية وانشاء الوحدات السكنية العمالية فيها وقال ان 85 الفا تقدموا بطلبات في هذا الصدد.

وصرح بان العمليات التنفيذية للمرحلة الاولى للمشروع ستنطلق في غضون ايام في المدينة الصناعية بضواحي طهران ومدن صناعية بمحافظات البرز وقزوين وزنجان.

واشار الى ان غرفة التعاون تضم 95 الف شركة ويبلغ عدد اعضائها اكثر من 16 مليونا وقال: ان مليونا و 800 الف من فرص العمل متعلقة في الوقت الحاضر بمجموعة غرفة التعاون.

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