١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84291336
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ايران وبلغاريا تتطلعان الى تمتين العلاقات في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية

ايران وبلغاريا تتطلعان الى تمتين العلاقات في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية

بلکراد/ 11 نيسان/ ابريل/ ارنا - وقع وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي الايراني"محمد شريعتمداري"، ووزير العمل والسياسة الاجتماعية في بلغاريا"دينيستا ساشوفا" على مذكرة التفاهم تنص على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل.

و تنص مذكرة التفاهم على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التي تهم وزارتي العمل في ايران و بلغاريا بالإضافة إلى التعاون في مجال علاقات العمل، وسياسات التوظيف النشطة، والتدريب المهني للعاملين والعاطلين عن العمل وإرسال العمالة، في مجال دعم و المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة.
ويسهم توقيع  هذه الوثيقة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.

وتم التوقيع على وثيقة التعاون هذه على الرغم من القيود الناجمة عن فيروس كورونا بمبادرة من سفارة الجمهورية الإسلامية  الايرانية في بلغاريا.

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