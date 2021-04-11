ايران وبلغاريا تتطلعان الى تمتين العلاقات في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية

و تنص مذكرة التفاهم على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التي تهم وزارتي العمل في ايران و بلغاريا بالإضافة إلى التعاون في مجال علاقات العمل، وسياسات التوظيف النشطة، والتدريب المهني للعاملين والعاطلين عن العمل وإرسال العمالة، في مجال دعم و المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة.

ويسهم توقيع هذه الوثيقة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.

وتم التوقيع على وثيقة التعاون هذه على الرغم من القيود الناجمة عن فيروس كورونا بمبادرة من سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بلغاريا.

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