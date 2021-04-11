رئيس وزراء كوريا الجنوبية يصل طهران

وافادت "ارنا"، ان وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي"، كان في استقبال رئيس الوزراء الكوري لدى وصوله طهران اليوم.

علما، ان زيارة "سي كيونغ" لطهران تستغرق 3 ايام؛ ينوي خلالها اجراء محادثات بشأن طرق تحسين العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما افادت به وكالة انباء يونهاب الرسمية في هذا البلد.

ويتوقع ان يلتقي رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال زيارته الاولى للجمهورية الاسلامية، بالرئيس "حسن روحاني" ونائبه الاول "اسحاق جهانغيري" ورئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف"، الى جانب مستشار قائد الثورة الاسلامية "علي لاريجاني".

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