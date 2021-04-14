ايران وسلوفينيا تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

واشار شافعي الى المفاوضات النووية والاتفاق النووي وقال: ان الاتفاق النووي كان له دور ايجابي في حل وتسوية القضايا الاقليمية والدولية وان خروج اميركا منه وعودة الحظر وفرض اجراءات حظر جديدة بصورة اوسع من ذي قبل قد خلق مشاكل على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واضاف: ان الهدف من المفاوضات النووية الاخيرة في فيينا هو رفع كل اجراءات الحظر من قبل اميركا دفعة واحدة.

واشار الى التاثير السلبي للحظر الاميركي في حجم العلاقات التجارية بين ايران وسلوفينيا واضاف: ان اميركا فرضت الحظر على شراء الادوية وحتى اللقاح من قبل ايران وقد كان لهذا الامر تاثير كبير في تفشي كورونا وزيادة عدد الضحايا بسبب هذا المرض في البلاد.

ونوه السفير الايراني الى العمل التخريبي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد منشاة نطنز النووية اخيرا وقال: ان هذا الهجوم كان من الممكن ان يؤدي الى كارثة انسانية ويجب اعتبار هذه المغامرة جريمة ضد الانسانية، وستتابع ايران القضية عن طريق المحافل الدولية وتحتفظ لنفسها بحق الدفاع المشروع على اساس المادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة.

من جانبه اشار مساعد الخارجية السلوفينية الى نجاح المفاوضات النووية والاتفاق النووي في العام 2015 واعرب عن امله بنجاح المفاوضات النووية الجارية في فيينا وقال: من المؤكد ان نجاح هذه المفاوضات يسهم كثيرا في نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واشار الى رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام الجاري، آملا بتنمية العلاقات الشاملة بين سلوفينيا والجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342