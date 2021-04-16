ایران والعراق یعززان التعاون في مجال القضاء والاتصالات

واجتمع مسجدي اليوم الجمعة مع وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد وتباحث معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث اكدا الجانبان على توسيع العلاقات القضائية والقانونية.

وقدم مسجدي خلال اللقاء شكره للعراق لتعاونه القضائي لنقل المعتقلين الايرانيين الى البلاد مقدما دعوة من وزير العدل الايراني علي رضا اوايي لنظيره العراقي لزيارة طهران.

کما التقی السفیر مسجدي وزير الاتصالات العراقي شهاب احمد كاظم الشيباني حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وخدمات الانترنت وتسهيل الاتصالات.

واعلن سفير ايران خلال اللقاء استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتبادل الوفود من المتخصصين بين البلدين وتصدير الخدمات النفنية والهندسية الى العراق.

انتهى**1110