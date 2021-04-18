تسجيل 160 اختراعا إيرانيا في مكاتب دولية

وافاد مراسل ارنا نقلا عن العلاقات العامة لدائرة الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية اليوم الاحد، انه تم لحد الآن تسجيل طلبات بشان دعم اکثر من الفین و140 اختراعا في مركز بتنت للاختراعات الايرانية حيث تمت الموافقة على 352 منها في مرحلة التقييم وتم تسجيل 160 اختراعا ايرانيا حتى الان في مكاتب خارجية.

كما نشر 304 طلبًا في مكاتب براءات خارجية مرموقة ويخضع 207 طلبًا لاتفاقية معاهدة التعاون بشأن البراءات.

ویقوم مرکز بتنت للاختراعات الايرانية الذي يعمل تحت رعاية مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتكنولوجيا بتسجيل الاختراعات ودعمها لانها هي أحدى الشروط الأساسية لدخول المنتجات التكنولوجية والمعرفية إلى الأسواق الدولية.

ويساعد المرکز على التواصل مباشرة مع المراكز القانونية ومكاتب براءات الاختراع المرموقة في البلدان الاخری.

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