قائد امني : ضبط ما يزيد عن 1.5 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

واوضح العميد طاهري في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد : ان شرطة مكافحة المخدرات بمدينتي خاش وسراوان (مركز وشرقي المحافظة)، تمكنت من خلال عملياتها الاستخبارية ان تكشف عن تحركات عناصر احدى العصابات المسلحة الناشطة في مجال تهريب المخدرات، والتي كانت بصدد نقل حمولة كبيرة من المخدرات عبر حدود سيستان وبلوجستان الى خاش ومنها الى وسط البلاد.

واضاف القائد الامني الايراني، ان القوات الخاصة لدى شرطة مكافحة المخدرات قامت برصد عناصر هذه العصابة وهي تنقل المخدرات بواسطة عربتي نقل خفيفة، ومن ثم التصدي لها والاستحواذ على شحنة المخدرات التي كانت في حوزتها بعد اشتباكات مسلحة.

ولفت قائد قوى الامن الداخلي، بان هذه العملية انتهت بالقبض على 4 عناصر تابعين لهذه العصابة المسلحة وضبط ما يبلغ طنا واحدا و619 كغ من انواع المخدرات التي كانت محملة في كلا العربتين، اضافة الى قطعتين من سلاح كلاشينكوف وكمية من الذخيرة .

وشدد العميد طاهري، على جهوزية قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان في رصد نشاطات عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات والتصدي لها.

انتهى ** ح ع