انطلاق مهرجان الرسائل القرآنية والدينية

وقال عسكري في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء : بالنظر إلى ضرورة خلق ثقافة دينية وقرآنية في الجامعات وتعزيز البحث القرآني القائم على أساليب البحث الصحيحة بين الطلاب، بدأ المهرجان الوطني العشرون لأهم الآداب الدينية والقرآنية للطلاب، بهدف تحفيز الطلاب وتشجيعهم على لعب دور في مجال البحث الديني والقرآني.

وأضاف عسكري: إن خريجي دورات الدراسات العليا لفروع علوم القرآن والحديث والدراسات الإسلامية، الذين دافعوا عن أطروحاتهم خلال العام الدراسي الحالي، لديهم الفرصة للمشاركة في هذا المهرجان وتابع يتركز محور المهرجان علة موضوعين هما الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيتم تقييم الرسائل المتعلقة بهذه الموضوعات بشكل منفصل وسيتم اعطاء جوائز خاصة للفائزين.

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