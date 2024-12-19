24 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي ، مساء الأربعاء، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023.

وشهدت مدن الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، حيث اندلعت مواجهات في عدة مناطق، تخللها تصدي للمستوطنين واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أسفرت عن إصابات وخسائر مادية.

وفي نابلس، وقعت اشتباكات مسلحة وجرى إلقاء عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، كما تم إحراق آلية عسكرية في بيت فوريك بعد استهدافها بزجاجات حارقة.

وأُصيب مستوطن بجراح في مواجهات عند “قبر يوسف” بنابلس، وشهدت عدة بلدات أخرى في محيط المدينة مواجهات عنيفة، من بينها قصرى، بورين، ومادما.

أما في رام الله، تصدى الشبان لمجموعات المستوطنين قرب مستوطنتي “حشمونائيم” و”نيلي”، حيث أُصيب مستوطن بجروح، وألحقت أضرار بمركبات المستوطنين.

وفي طولكرم، شهدت بلدة قفين مواجهات عنيفة، أُلقيت خلالها عبوات ناسفة على قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة عانين بجنين وبلدة مردا بسلفيت.

وأظهرت العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة قدرتها على التصدي للاحتلال، حيث أُصيب جندي إسرائيلي أثناء قيادته حافلة للمستوطنين قرب “قبر يوسف”، وأسفرت المواجهات عن إلحاق أضرار مادية بآليات ومركبات تابعة للاحتلال والمستوطنين.

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