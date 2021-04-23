نائب وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله في الغاء الحظر الأميركي

جاء ذلك لدى اللقاء الذي جرى اليوم (الجمعة) بين بهاروند و رئيس المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، في لاهاي بهولندا.

وناقش بهاروند والقاضي هوفمانسكي آخر التطورات في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قضيتي أفغانستان وفلسطين المحتلة.

وفيما أشار الى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن الولايات المتحدة قد غيرت نهجها تجاه المحكمة، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في ألا نرى في المستقبل فرض الولايات المتحدة عقوبات غير قانونية ضد الدول والمؤسسات الدولية.

كما التقى بهاروند مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، كريستوف بيرناسكيني، في المقر الرئيسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية في لاهاي، وشدد على التنمية الاقتصادية للبلدان.

وأشار إلى آخر التطورات فيما يخص عملية انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل)، مضيفا أن إيران ستقدم قريبا وثيقة الإنضمام الى الإتفاقية الى أمينها بعد وضع اللمسات الأخيرة على النظام التنفيذي للإتفاقية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

انتهى**أ م د