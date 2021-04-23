٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84306044
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16 الف متطوع اعلنوا استعدادهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من اختبار لقاح "إيران بركت"

16 الف متطوع اعلنوا استعدادهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من اختبار لقاح "إيران بركت"

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس مركز المعلومات في لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (رض): في غضون 36 ساعة، أعلن أكثر من 16 الف مواطن استعداهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "كو إيران بركت" في 6 محافظات.

وكتب حجت نيكي ملكي في صفحته على تويتر: لا يزال تسجيل المتطوعين مستمرا، نشكر أبناء الوطن الأعزاء على ثقتهم بعلمائنا.

وبدأ تسجيل المتطوعين لاختبار المرحلة الثالثة للقاح كورونا الإيراني المسمى "كو إيران بركت" في 21 ابريل.

ويجري تسجيل المتطوعين لاختبار اللقاح للفئة العمرية من 18 إلى 75 عاما عن طريق الاتصال بنظام 4030 أو من خلال برنامج تطبيق "iGap".

وستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الثالثة من الاختبار البشري لـ 20 ألف شخص في 6 مدن هي طهران وبوشهر وشيراز وكرج ومشهد وأصفهان.

ووفقا للخطط الموضوعة، فإن الفترة من 21 ابريل الى 21 يونيو هي الفترة التي سيتم فيها اختبار المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية لهذا اللقاح.

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