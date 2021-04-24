إيران عاشر أكبر منتج للصلب عالميا خلال الربع الأول من العام 2021

واستدل المصدر نفسه بالتقرير الاحصائي الصادر عن الرابطة العالمية للصلب في 2021؛ مبينة ان حجم هذا المنتج لدى 64 دولة في غضون الربع الاول من العام الحالي، بلغ 486 مليونا و900 الف طن؛ بما يشير الى 10 بالمئة زيادة مقارنة بذات الفترة من العام 2020.

هذا التقرير يضيف ان دول الصين والهند واليابان وامريكا وروسيا، حسب التسلسل، احرزت المراكز الاول حتى الخامس بين البلدان المنتجة للصلب في العالم خلال الربع الاول من العام 2021.

وتابع، ان كوريا الجنوبية والمانيا وتركيا، احتلت خلال الفترة نفسها المراكز السادس حتى التاسع حسب التسلسل، في مجال انتاج الصلب عالميا.

وبحسب هذه الاحصائية ايضا، فقد بلغ حجم انتاج الصلب الخام خلال الربع الاول من العام الحالي في ايران، 7 ملايين و500 الف طن؛ بما يشير الى 10.7 بالمئة زيادة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

انتهى ** ح ع