استقلال طهران يتعادل مع الدحيل القطري في دوري ابطال آسيا

تقدم استقلال طهران بهدف سجله شيخ دياباتي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة اثر عرقلة تعرض لها فرشيد اسماعيلي داخل منطقة الجزاء من قبل علي كريمي لاعب الدحيل.

وتمكن الدحيل من معادلة النتيجة من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بواسطة اولونغا في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ومن ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 58 الا ان استقلال عادل النتيجة بعد دقيقتين فقط بهدف جاء بتوقيع لاعبه مهدي قائدي.

وبهذه النتيجة حافظ الدحيل على مركز الصدارة في المجموعة برصيد 8 نقاط يليه استقلال طهران برصيد 7 نقاط وبعده اهلي جدة بنفس الرصيد واخيرا الشرطة العراقي بلا رصيد.

انتهى ** 2342