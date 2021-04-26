ايران تعزي بضحايا الغواصة الاندونيسية 

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان خطيب زادة قدم العزاء خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، الى حكومة وشعب اندونيسيا واسر الضحايا الذين قضوا في حادث غرق الغواصة الاندونيسية؛ سائلا العلي القدير لهم بالرحمة والمغفرة.

وكانت البحرية الإندونيسية، قد اكدت في بيان لها السبت الماضي، غرق الغواصة التي فُقدت قبالة "جزيرة بالي"، وفقدان الأمل في إمكانية إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

يذكر ان الغواصة الغارقة كانت واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، والتي اعلن خبر اختفائها في وقت مبكر من يوم الاربعاء 21 نيسان / ابريل، خلال تدريبات حيّة قبالة جزيرة بالي السياحية.

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