مدير مكتب رئيس الجمهورية: تطوير العلاقات بين ايران والسعودية يخدم مصالح المنطقة

وقال واعظي في تصريح له الجمعة في الرد على سؤال حول العلاقات بين ايران والسعودية: لقد اعلنا دوما خلال الاعوام الماضية باننا مستعدون للتعاطي مع الدولة الجارة السعودية ومازلنا ثابتين على هذا الموقف في سياق الابتعاد عن التوتر وتقوية التعاون وتوسيع اجواء الحوار.

واضاف: ان تطوير العلاقات بين ايران والسعودية يخدم مصالح المنطقة وبامكانه ان يكون مؤثرا في التغلب على الكثير من التوترات والتحديات غير الضرورية.

*جولة ظريف الاقليمية

واشار رئيس مكتب رئيس الجمهورية الى جولة ظريف الاقليمية وقال: لقد اعلنا على الدوام بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تطوير العلاقات مع الدول الجارة هدفا استراتيجيا لها وترحب بالتعاون معها في ضوء المصالح الاقليمية المشتركة.

واضاف: ان جولة ظريف لعدد من الدول الجارة تعد خطوة في هذا السياق في ضوء مجالات التعاون المشترك وتنمية العلاقات وكذلك ضرورة الحوار الاقليمي لمواجهة تحديات المنطقة ولحسن الحظ ان الجولة حققت نتائج جيدة.

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