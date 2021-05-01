ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان الفريق الايراني المفاوض وممثلي دول 4+1، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم احدث نتائج المشاورات بين فرق الخبراء في مجالات الغاء الحظر والقضايا النووية والاجراءات التنفيذية ذات الصلة.

وبحسب التقرير نفسه، فقد تقرر عقب هذا الاجتماع ان تعود الوفود المشاركة الى بلدانها واستئناف المحادثات (في فيينا)، بدءا من يوم الجمعة القادم.

يذكر انه نظرا لقرار اللجنة المشتركة السابق بشأن التسريع في وتيرة المفاوضات والمباحثات خلال الاسبوع الحالي، فقد استمرت المشاورات بصورة مكثفة وعلى الصعد الثنائية ومتعددة الاطراف بهدف تقليص هوة الخلافات حول النصوص الى ادنى حد.

وتجدر الاشارة ايضا، بان جميع الاطراف متفقون على مواصلة هذه المباحثات خلال الفترة القادمة بمزيد من الجدية والعجالة.

انتهى ** ح ع