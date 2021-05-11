السفير الايراني الجديد في دمشق يسلم وزير الخارجية السوري نسخة من اوراق اعتماده

وخلال اللقاء ثمّن وزير الخارجية السوري دعم الجمهورية الإسلامية لبلاده وقال: ان إرادة المسؤولين السوريين رفيعي المستوى تقوم على مواصلة التعاون بين البلدين وأن سوريا شعبا وحكومة يقدران دعم ومساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية ومتميزة ، وأكد إرادة كبار المسؤولين السوريين على مواصلة هذا التعاون.

وأشاد المقداد بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الملف النووي وسياساتها تجاه الدول العربية والإسلامية واعتبرها بانها تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.

بدوره أعرب السفير الايراني مهدي سبحاني عن تطلعه إلى العمل مع الجانب السوري من أجل تطوير العلاقات وتعميق الصلة بين الشعبين السوري والإيراني مشيرا إلى انتصار ​سوريا​ في حربها على ​الإرهاب​ ووقوف ايران إلى جانبها من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

ووصف السفير الإيراني في هذا اللقاء العلاقات بين إيران وسوريا بأنها تاريخية وعميقة واستراتيجية وودية للغاية ، وشدد على استمرار الاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين في أبعاد ثنائية وإقليمية ودولية.

واشار سبحاني إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ، مشددا على وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب سوريا حكومةً وشعباً في مرحلة إعادة الإعمار .

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