عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية بلغ 304 اشخاص

وقال موسوي في تصريح صحفي الجمعة: ان عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد بلغ 304 اشخاص خلال 4 ايام.

واضاف: ان عملية تسجيل الراغبين بخوض الانتخابات ستستمر السبت ومن المؤكد انه لن يتم تمديد المهلة المحددة.

يذكر ان عملية تسجيل الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الـ 13 في البلاد تم تحديدها بخمسة ايام بدات يوم الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم السبت.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سيقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة ملفات المترشحين لتحديد اهليتهم ومن ثم ستتم دراسة شكاوى المرفوضة اهليتهم وستصدر على اثرها القائمة النهائية بالافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الذين ستتوفر لهم فرصة 20 يوما للدعاية الانتخابية لغاية 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية التي ستجري يوم الجمعة 18 حزيران /يونيو.

وستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في 6 دوائر انتخابية وكذلك انتخابات المجلس البلدية والقروية الاسلامية في 1372 مدينة و 40 الفا و 620 قرية في البلاد.

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