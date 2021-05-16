طائرات الاحتلال تقصف مكاتب ومنازل قادة حماس

وقصفت طائرات الاحتلال مكتبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ومكتب قائد الحركة بغزة يحیي السنوار والذي قصف منزله ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بأكثر من 15 صاروخا ما أدى الی تدمير المنزلين والحاق اضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في سلسلة غارات جوية كان أعنفها بقصف سلسلة منازل شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة.

واعلن الناطق باسم الصحة في غزة د أشرف القدرة استشهاد خمسة فلسطينيين واصابة 43 في سلسلة الاعتداءات التي وقعت فجر اليوم في مدينة غزة.

كما استشهد شاب فلسطيني واصيب اثنين بقصف مدفعي قرب وادي غزة جنوب المدينة فيما استشهد اثنين من المواطنين بغارة شرق جباليا.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والصحة من انتشال خمسة أطفال أحياء جراء استهداف منزلهم بشارع الوحدة الذي قصفت طائرات الاحتلال معظم مفترقاته.

وحسب اخر احصائية صدرت عن وزارة الصحة فقط وصل عدد الشهداء 145 شهيد وأكثر من 1100 جريح منذ بداية العدوان.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس أن استهداف المدنيين لن يحد من ضربات المقاومة وكل جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني سيدفع ثمنها قبل أن تجف الدماء.

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا: ان" حالة من الهستيريا يمر بها قادة الاحتلال وقادته الفاشلين بسبب حجم قوة ضربات المقاومة التي أفقدته صوابه".

انتهى