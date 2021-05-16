١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84331707
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ايران تستلم شحنة ثانية من لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس

ايران تستلم شحنة ثانية من لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس

طهران / 17 ايار /مايو /ارنا- اعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في طهران بان ايران استلمت ثاني شحنة من لقاح استرازنيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" مشتراة عن طريق آلية كوفاكس.

وكانت الشحنة الثانية من لقاح استرازنيكا المرسلة الى ايران، والمنتجة من قبل شركة كاتالانت آناني الايطالية Catalent Anagni قد وصلت الى مطار "الامام الخميني" الدولي مساء الاحد وتم تسليمها لمندوبي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية بحضور فريقين فنيين تابعين لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية.

وبدعم من اليونيسف بصفتها المتولية لارسال لقاح كورونا في اطار آلية كوفاكس، كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد استلمت الشحنة الاولى من لقاح استرازنيكا المصنع في كوريا الجنوبية وتضمنت 700 الف و 800 جرعة قبل اكثر من شهر.

وستواصل منظمة اليونيسف تسليم الشحنات القادمة من لقاح كورونا المخصص لايران بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي مستقبلا.

انتهى ** 2342

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