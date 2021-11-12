ايران وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لاستئناف ايفاد الزوار

وفي ختام زيارته الى سوريا وبعد مفاوضاته النهائية مع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان: عقدنا لقاءات جيدة مع المسؤولين السوريين في مجال الزيارة.

واضاف: ان موضوع الصحة والتزام البروتوكولات الصحية وأمن الزوار هي من الامور التي تحظى بالاهمية في استئناف هذه الزيارات، كما ان فتح باب الزيارة سيؤدي الى ارتياح الزوار الايرانيين.

وأشار الى التخطيط لإيفاد الزوار، مضيفا: لابد من اتخاذ التمهيدات والتدابير المناسبة لرحلات الطيران في هذا المجال.

وخلال اللقاء، اعرب وزير السياحة السوري عن سروره لزيارة رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية والوفد المرافق له الى سوريا، معتبرا هذه الزيارة خطوة مؤثرة في التقارب بين الحكومتين والشعبين.

وأضاف ان وزير الداخلية السوري كذلك حريص جدا على استئناف استضافة الزوار الايرانيين، وقد اكد على ان نتابع الموضوعات المرتبطة باستقبال الزوار الايرانيين للوصول الى النتيجة المنشودة.

ولفت وزير السياحة السوري الى ان قرابة 13 ألف سرير في منطقة الزينبية جاهزة لاستضافة الزوار، وفيما اذا استدعت الحاجة هناك فنادق عديدة في دمشق جاهزة لتقديم الخدمات للزوار، ولا توجد مشكلة في هذا المجال، كما يمكن زيادة الرحلات الجوية اذا ارتفع عدد الزوار.

وفي ختام هذا اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن استئناف إيفاد الزوار.

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