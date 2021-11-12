١٣‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84538633
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موجة من الثلوج تجتاح العديد من مناطق ايران

موجة من الثلوج تجتاح العديد من مناطق ايران

طهران / 13 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اجتاحت موجة واسعة من تساقط الثلوج والعواصف الثلجية العديد من المناطق في ايران خلال اليومين الاخيرين.

وجاءت موجة الثلوج هذه خاصة في شمال غرب وغرب وجنوب غرب البلاد، من ضمنها محافظات اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية وكردستان وجهار محال وبختياري وكهكيلوية وبوير احمد ومازندران وكيلان.

وبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في بعض المناطق نحو 50 سنتيمترا خاصة في المناطق الجبلية في هذه المحافظات، ما ادى الى قطع العديد من الطرق سيما القروية والنائية.

وعملت آليات كسح الثلوج على فتح العديد من الطرق وبذلت فرق جمعية الهلال الاحمر جهودا حثيثة لاغاثة وانقاذ العالقين بسياراتهم في الثلوج وتوفير المستلزمات اللازمة لهم من الغذاء والمأوى.

انتهى ** 2342

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