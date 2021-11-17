مساعد وزير الخارجية: ايران مستعدة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ قرارات منظمة اكو

وتأتي تصريحات صفري عشية عقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي ( اكو) في عشق اباد خلال لقائه الأمين العام لمنظمة اكو.

وقدم الامين العام لمنظمة اكو خلال اللقاء تقريرا حول عملية التحضير لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد واعرب عن شكره للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها في هذا المجال.

من جانبه وصف صفري في هذا الاجتماع توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجيران كأولوية لحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وشدد على دور منظمة التعاون الاقتصادي في تحقيق أهداف الدول الأعضاء.

ووصف حضور الوفد الايراني رفيع المستوى في قمة منظمة التعاون الاقتصادي المرتقب عقدها في عشق اباد بأنه مؤشر على أهمية منظمة التعاون الاقتصادي ومكانتها البارزة لدى ايران ، وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات المهمة التي يتعين اتخاذها من قبل قادة منظمة التعاون الاقتصادي.

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