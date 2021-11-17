١٧‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٢٥ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84544974
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مساعد وزير الخارجية: ايران مستعدة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ قرارات منظمة اكو

مساعد وزير الخارجية: ايران مستعدة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ قرارات منظمة اكو

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا -قال مساعد وزير الخارجية "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة للمشاركة الفاعلة و أخذ زمام المبادرة في تنفيذ القرارات المهمة التي سيتخذها قادة المنطقة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي ( اكو) في عشق آباد".

وتأتي تصريحات صفري عشية عقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي ( اكو) في عشق اباد خلال لقائه  الأمين العام لمنظمة اكو.

وقدم الامين العام لمنظمة اكو خلال اللقاء تقريرا حول عملية التحضير لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد واعرب عن شكره للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها في هذا المجال.

من جانبه وصف صفري في هذا الاجتماع توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجيران كأولوية لحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وشدد على دور منظمة التعاون الاقتصادي في تحقيق أهداف الدول الأعضاء.

ووصف حضور الوفد الايراني رفيع المستوى في قمة منظمة التعاون الاقتصادي المرتقب عقدها في عشق اباد بأنه مؤشر على أهمية منظمة التعاون الاقتصادي ومكانتها البارزة لدى ايران ، وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية  الايرانية مستعدة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات المهمة التي يتعين اتخاذها من قبل قادة منظمة التعاون الاقتصادي.
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