١٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84547266
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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على البيئة الى جانب التنمية

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على البيئة الى جانب التنمية

زنجان / 18 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي اهمية الحفاظ على البيئة وصون حياة المواطنين الى جانب تحقيق التنمية ومزاولة الانشطة الصناعية.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريح صحفي مساء الخميس في مدينة زنجان شمال غرب ايران: ان التنمية والانشطة الصناعية ضرورية ويجب ان تكون فاعلة الا ان القضية المهمة هي الحفاظ على البيئة وصون حياة المواطنين.

واضاف: لقد اكدت خلال اجتماع المجلس الاداري بان القضية الاولى في اي عملية تنمية هي الاهتمام بالبيئة وصون ارواح المواطنين.

واعتبر رئيس الجمهورية عدم او قلة الاهتمام بهذا الامر بانه ادى الى حدوث بعض الامراض وقال: نحن نسعى من اجل التنمية وان الصناعات الضرورية يجب ان تكون ناشطة بالتاكيد والى جانب ذلك فان قضيتنا الاولى هي الحفاظ على البيئة وصون ارواح الافراد.  

انتهى ** 2342

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