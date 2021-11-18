رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على البيئة الى جانب التنمية

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريح صحفي مساء الخميس في مدينة زنجان شمال غرب ايران: ان التنمية والانشطة الصناعية ضرورية ويجب ان تكون فاعلة الا ان القضية المهمة هي الحفاظ على البيئة وصون حياة المواطنين.

واضاف: لقد اكدت خلال اجتماع المجلس الاداري بان القضية الاولى في اي عملية تنمية هي الاهتمام بالبيئة وصون ارواح المواطنين.

واعتبر رئيس الجمهورية عدم او قلة الاهتمام بهذا الامر بانه ادى الى حدوث بعض الامراض وقال: نحن نسعى من اجل التنمية وان الصناعات الضرورية يجب ان تكون ناشطة بالتاكيد والى جانب ذلك فان قضيتنا الاولى هي الحفاظ على البيئة وصون ارواح الافراد.

انتهى ** 2342