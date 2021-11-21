بدء التسجيل في ورش عمل مهرجان سينما الحقيقة الـ 15

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، سيوفر هذا الحدث السينمائي المخصص للسينما الوثائقية سلسلة من ورش العمل التدريبية الرئيسية والمناقشات وجلسات نقل الخبرات للوثائقيين المهتمين في قسم ورشة العمل.

وبدأ التسجيل في ورش العمل هذه 20 نوفمبر، وسيستمر حتى الـ28 من الشهر ذاته. يمكن للمهتمين بصناعة الأفلام أو ممن لديهم سوابق تعليمية ذات الصلة، التسجيل في هذا القسم مجانًا واستخدام أي من العناصر المعروضة خلال المهرجان عبر الإنترنت، حسب اهتماماتهم. من الواضح أنه بعد التسجيل الأولي ومراجعة سجلاتهم، سيتم التنسيق مع الأشخاص المقبولين.

يجب على الراغبين في التسجيل عبر الإنترنت الدخول أولاً إلى بوابة مهرجان سينما الحقيقة وإدخال معلوماتهم الشخصية؛ بعد استكمال النموذج الأولي، اضغط على مفتاح التسجيل واضغط على خيار "تسجيل في ورش العمل" من خلال نافذة الموقع، وبعد إدخال المعلومات المطلوبة ورمز الحماية، أكمل تسجيلك.

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة"برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر 2021.

يتضمن المهرجان عدة أقسام بما في ذلك جائزة الشهيد أفيني الوطنية والدولية والعروض الخاصة ومرآة المهرجان ولمحة على وثائقيات احدى البلدان وقسم البانوراما وورش العمل وسوق الوثائقيات.

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