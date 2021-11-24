وزير الثقافة يؤكد على تنمية العلاقات بين طهران واسلام اباد

ونوه اسماعيلي، خلال اللقاء مع السفير الباكستاني لدى ايران "رحيم قريشي"، بالقواسم المشتركة الثقافية والحضارية بين البلدين.

وصرح، ان هناك العديد من الشخصيات الايرانية البارزة، التي تخلدت نشاطاتها الثقافية في بعض المدن الباكستانية.

واستطرد وزير الثقافة : ان الشعب الايراني يحمل مشاعر المحبة والاخوة تجاه الشعب الباكستاني؛ لافتا الى شخصيات باكستانية معاصرة مثل الاديب "اقبال اللاهوري" الذي يحظى باحترام كبير لدى الايرانيين، كما تدرس اشعار هذا الشاعر الكبير في مدارس البلاد.

واكد اسماعيلي على توظيف هذه القواسم التاريخية والحضارية المشتركة لخدمة التعاون الثقافي بين ايران وباكستان.

ودعا الى عقد اجتماع مشترك مع نظيره الباكستاني، لتوقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

واشار في السياق ايضا، الى ضرورة تنظيم اسابيع ثقافية وتوقيع اتفاقيات جديدة للتوأمة بين المدن الكبيرة في ايران وباكستان.

من جانبه اكد السفير الباكستاني لدى ايران، على اهمية العلاقات الثقافية بين البلدين، ودعا خلال اللقاء مع اسماعيلي اليوم الى تطوير التعاون الثنائي في مجالات السينما، وانتاج اعمال مشتركة بمشاركة نجوم السينما الايرانية والباكستانية.

وقال "قريشي" : اننا نرغب في توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين ايران وباكستان، بما يشمل اقامة اسابيع ثقافية وتوقيع اتفاقيات التوامة بين المدن الكبيرة في البلدين.

انتهى ** ح ع

