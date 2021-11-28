اية الله رئيسي : مستعدون لرفع مستوى التعاون الشامل مع اوزبكستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد في عشق اباد، بين "اية الله رئيسي" ورئيس الجمهورية الاوزبكي "شوكت ميرضيافت".

ولفت رئيس الجمهورية الى الطاقات المتوفرة لدى بلدان المنطقة، وضرورة توظيفها لتمتين العلاقات الاقليمية؛ قائلا : ان التعاون بين دول المنطقة من شانه ان يحوّل الكثر من التهديدات الدولية اليوم الى فرص مواتية، وان تعزيز دور الدول الاقليمية سيمنع تدخلات الدول الاجنبية في شؤون المنطقة.

كما نوّه الى ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وطشقند؛ قائلا : ينبغي لوزيري الخارجية الايراني والاوزبكي وضع خارطة طريق كفيلة بترسيخ تعاون طويل الامد بين البلدين.

الى ذلك، اعتبر الرئيس الاوزبكي، بأن السلام والاستقرار في المنطقة يستتب عبر تظافر الجهود بين الدول الاقليمية فقط.

واعرب "ميرضيافت" خلال اللقاء مع اية الله رئيسي اليوم، عن ترحيبه للتعاون الشامل بين اوزبكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية؛ موكدا ان الطاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الايراني - الاوزبكي، يشكل ارضية مناسبة لتوسيع العلاقات الثنائية.

ودعى ميرضيافت خلال هذا اللقاء، الى رفع حجم التجارة بين بين البلدين.

و ورد في هذا التقرير ايضا، بأن رئيسي جمهورية ايران واوزبكستان تطرقا، خلال مباحثاتهما على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في تركمانستان اليوم، تطرقا الى الوضع الراهن داخل افغانستان واكدا على تشكيل حكومة شاملة تضم جميع مكونات الشعب والتيارات السياسية الافغانية لارساء سلام وامن مستديمين في هذا البلد.

انتهى ** ح ع