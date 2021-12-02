مساعد الخارجية الايراني: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة وسنقدم وثيقة ثالثة

وقال باقري في تصريح صحفي حول مسألة رفع الحظر هل تكون خطوة بخطوة ام يجب ان يكون دفعة واحدة: ان رفع الحظر ليس خطوة بخطوة.

واضاف: لدينا ثلاث وثائق لم يتم تسليم الوثيقة الثالثة للطرف الآخر بعد.

وقال مساعد الخارجية: ان الوثيقة الثالثة التي ستعرض على الطرف الاخر تتضمن وجهات نظر ايران حول فترة التحقق من رفع الحظر.

وقدم الوفد الإيراني في فيينا الليلة الماضية وثيقتين للجانب الآخر ، تتضمن رفع الحظر والقضايا النووية.

وفي تصريح له وصف مساعد وزير الخارجية تقديم إيران وثيقتين إلى الجانب الآخر، حول رفع الحظر والمسائل النووية ، بأنه مؤشر على جدية الجمهورية الإسلامية ، وقال: نحن في فيينا لمواصلة المفاوضات.

وبدأت الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 رسميًا يوم الاثنين المنصرم.

انتهى ** 2342