٠٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84563687
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مساعد الخارجية الايراني: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة وسنقدم وثيقة ثالثة

مساعد الخارجية الايراني: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة وسنقدم وثيقة ثالثة

طهران / 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أعلن مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني أن رفع الحظر يجب ان يكون دفعة واحدة وليس خطوة بخطوة، موضحا بان هنالك وثيقة ثالثة ستقدم للطرف الاخر تتضمن وجهات نظر ايران حول فترة التحقق من رفع الحظر.

وقال باقري في تصريح صحفي حول مسألة رفع الحظر هل تكون خطوة بخطوة ام يجب ان يكون دفعة واحدة: ان رفع الحظر ليس خطوة بخطوة.

واضاف: لدينا ثلاث وثائق لم يتم تسليم الوثيقة الثالثة للطرف الآخر بعد.

وقال مساعد الخارجية: ان الوثيقة الثالثة التي ستعرض على الطرف الاخر تتضمن وجهات نظر ايران حول فترة التحقق من رفع الحظر.  

وقدم الوفد الإيراني في فيينا الليلة الماضية وثيقتين للجانب الآخر ، تتضمن رفع الحظر والقضايا النووية.

وفي تصريح له وصف مساعد وزير الخارجية تقديم إيران وثيقتين إلى الجانب الآخر، حول رفع الحظر  والمسائل النووية ، بأنه مؤشر على جدية الجمهورية الإسلامية ، وقال: نحن في فيينا لمواصلة المفاوضات.

وبدأت الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 رسميًا يوم الاثنين المنصرم.

انتهى ** 2342

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