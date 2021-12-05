٠٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84566773
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ايران تحرز ذهبية وفضية الوزن فوق الثقيل في بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين

ايران تحرز ذهبية وفضية الوزن فوق الثقيل في بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين

طهران / 5 كانون الاول / ديسمبر / ارنا –احرز منتخب رفع الاثقال الايراني للمعاقين، الميدالية الذهبية والفضية خلال منافسات البطولة العالمية للوزن فوق 107 كغم، المقامة في جورجيا. 

وافادت ارنا، ان الرباع "احمد امين زادة" نال الميدالية الذهبية ولقب العالم للوزن فوق الثقيل للمعاقين، عندما رفع ثقل 255 كغم، بينما فاز الرباع الايراني الاخر "مهدي صيادي" بلقب الوصافة والميدالية الفضية بعد سيطرته على وزن 247 كغم في المنافسات ذاتها.

وتجدر الاشارة هنا، الى انجازات رباع الوزن فوق الثقيل الايراني الراحل "سيامند رحمان"، الذي تربع لاكثر من 10 سنوات على المركز الاول في ضوء الارقام القياسية الخيالية التي كان قد حطمها على التوالي، خلال حضوره بطولات العالم لرفع الاثقال للمقاعين.

انتهى ** ح ع 

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