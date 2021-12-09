اجتماع مشترك بين إيران وتركيا لتعزيز التعاون الحدودي

وقال رئيس دائرة الأنهار الحدودية والموارد المائية المشتركة لمناطق شمال غرب البلاد بوزارة الطاقة، على هامش اجتماع اليوم الخميس: جرى خلال هذا الاجتماع، متابعة مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمشاكل على الحدود بين البلدين والتي تسببتا في وقوع فيضانات وأضرار لإيران.

وأضاف هوشنك غلامي في إشارة إلى خطة قدمها الجانب التركي لحل المشاكل: مع تنفيذ هذه الخطة ، تقرر تقليل هذه الأضرار بل وحتى قطعها.

وصرح ان هذه الأضرار تتركز أكثر في منطقة ماكو باتجاه جشمه ثريا وبورالان، وبالتعاون مع تركيا تم جمع هذه الأضرار وتقليلها العام الماضي.

و قبل هذا الاجتماع، قام وفدان من طهران وأنقرة بزيارة تفقدية للحدود بين إيران وتركيا.

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