السفير جلالي: ايران تتطلع الى تسجيل رقما قياسيا جديدا في الصادرات الى روسيا

وقال جلالي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الجمعة، إن عملية التجارة بين إيران وروسيا قد تسارعت بشكل جيد.

وصرح جلالي، ان قيمة صادرات ايران الى روسيا بلغت في عام 2019 394 مليون دولار وارتفع هذا الرقم نحو 105 بالمائة في عام 2020 ليبلغ 805 ملايين دولار، ووفقًا لإحصائيات دائرة الجمارك الروسية بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى روسيا 711 مليون دولار خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022).

وتشمل صادرات إيران الى روسيا المنتجات الغذائية مثل الحبوب والفواكه والفستق والتمر والتين والزبيب والروبيان، وكذلك الأواني والمواد الكيميائية والسجاد.

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