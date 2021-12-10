١٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ١:٥٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84572037
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السفير جلالي: ايران تتطلع الى تسجيل رقما قياسيا جديدا في الصادرات الى روسيا

السفير جلالي: ايران تتطلع الى تسجيل رقما قياسيا جديدا في الصادرات الى روسيا

طهران/10 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي": ان التبادل التجاري بين طهران وموسكو تتخذ منحى تصاعديا و هناك مساعي لتسجيل رقما قياسيا جديدا في حجم الصادرات الإيرانية في العام الجاري.

وقال جلالي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الجمعة، إن عملية التجارة بين إيران وروسيا قد تسارعت بشكل جيد.

وصرح جلالي، ان قيمة صادرات ايران الى روسيا بلغت في عام 2019  394 مليون دولار وارتفع هذا الرقم نحو 105 بالمائة في عام 2020 ليبلغ 805 ملايين دولار، ووفقًا لإحصائيات دائرة الجمارك الروسية بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى روسيا  711 مليون دولار خلال الشهور  التسعة الماضية من العام الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022).
وتشمل صادرات إيران الى روسيا المنتجات الغذائية مثل الحبوب والفواكه والفستق والتمر والتين والزبيب والروبيان، وكذلك الأواني والمواد الكيميائية والسجاد.

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