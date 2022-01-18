تخت روانجي: ايران حققت منجزات باهرة في مجال تعزيز قدرات النساء والفتيات رغم الحظر

واشار تخت روانجي في كلمته الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول النساء والسلام والامن الى دور ومكانة النساء في التطورات الاجتماعية-الاقتصادية والحياة السياسية في الدول وقال: انه خلال النزاعات والاشتباكات يجب تركيز الجهود على متابعة الاسباب الجذرية للعنف ضد النساء.

واضاف: في الاوضاع التي تلي الحروب يجب ان يكون التوجه الاساس هو دعم حقوق النساء وضمان مشاركتهن في حل وتسوية النزاعات وعمليات السلام وكذلك الانشطة الانسانية.

وقال تخت روانجي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية فائقة لدور النساء في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وكذلك الحياة السياسية والثقافية للمجتمع الايراني.

واشار الى الحظر الاميركي الظالم ضد ايران وقال: رغم اجراءات الحظر الاميركية المنتهكة للقوانين الدولية والحقوق الاساسية للنساء والفتيات خاصة حق التنمية لهن، فقد تحققت في ايران منجزات باهرة في مجال تعزيز قدرات النساء والفتيات من ضمنها في مجال التعليم.

وحول اوضاع النساء في غرب آسيا قال: للاسف مازلنا نشهد التاثيرات المدمرة للاحتلال والتدخلات الخارجية وكذلك الانشطة الارهابية التي تستهدف النساء والفتيات.

وتابع السفير الايراني في الامم المتحدة: ان الحالة الاقدم هي المتعلقة باوضاع النساء الفلسطينيات اللواتي مازلن يعانين من تداعيات عدة عقود من الاحتلال وانتهاك حقوق الانسان.

واضاف تخت روانجي: نحن نعتقد بضمان دعم حقوق الانسان لجميع الافغان ومن ضمنهم النساء والفتيات، ومشاركتهن في عملية السلام والامن وكذلك اهدافهم المشروعة.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة على هذا الموقف المبدئي وهو ان جميع القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات تاتي في اطار صلاحيات الجمعية العامة وسائر المؤسسات التابعة لمنظمة الامم المتحدة وان مجلس الامن الدولي يجب ان يتابع هذا الموضوع فقط حينما يكون متعلقا بحفظ السلام والامن الدوليين.

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