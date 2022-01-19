تخت روانجي: على مجلس الامن الدولي ارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء الاحتلال

ونوه تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول فلسطين الى الجرائم الوحشية لقادة الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ضمنها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقال: ان مرتكبي هذه الجرائم يجب تسليمهم للعدالة.

واعتبر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بانها ماضية للتدهور وتشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وقال: ان الكيان الاسرائيلي بارتكابه في العام 2021 مجازر ضد الشعب الفلسطيني البريء من ضمنهم نساء واطفال ومصادرة ممتلكاتهم وتدمير منازلهم وتفريغها قسريا، قد واصل سياساته الظالمة والتوسعية واجراءاته الاجرامية غير القانونية ومنها الانتهاك الشديد والمنظم للحقوق الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: بناء على تقارير منظمة الامم المتحدة فقد لقي 341 فلسطينيا مصرعه واصيب 17893 آخر في العام 2021 . الكيان الاسرائيلي يقتل الاطفال الفلسطينيين بصورة منظمة اذ بلغ عددهم 86 طفلا في العام الماضي في الاراضي المحتلة وهو اعلى رقم منذ العام 2014 .

واضاف مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان الحرب الشاملة التي شنها الكيان الاسرائيلي في ايار/مايو 2021 تعد مثالا واحدا فقط للاعمال الوحشية لهذا الكيان الذي قتلت قواته 256 فلسطينيا من ضمنهم 66 طفلا و 40 سيدة منهم 13 عضوا في عائلة كبيرة واحدة دفنوا تحت الانقاض بينهم اطفال احدهم عمره 6 اشهر.

واضاف تخت روانجي: انه فضلا عن ذلك فان السيطرة على منازل الفلسطينيين وتدميرها ازداد في العام 2021 مقارنة مع العامين 2019 و 2020 ، اذ جرى تدمير 894 منزلا للفلسطينيين في العام 2021 ما ادى الى تشريد 1179 فلسطينيا.

واكد مندوب ايران في الامم المتحدة بان هذه الاعمال الاجرامية تاتي بهدف القضاء على الحق المشروع للفلسطينيين في تقرير المصير.

*الاعتداءات على سوريا

واشار الى اعتداءات الكيان الاسرائيلي على الاراضي السورية وممارساته الشريرة في المنطقة وقال: ان الكيان الاسرائيلي بخرقه المستمر لسيادة ووحدة الاراضي السورية وتهديده الصارخ باستخدام القوة ضد سائر الدول بالمنطقة يواصل انشطته العدوانية والمزعزعة للاستقرار.

وقال مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين باشد صورة ممكنة سياسات الكيان الاسرائيلي الشريرة وانشطته المزعزعة للاستقرار والتي تعد تهديدا سافرا للسلام والامن بالمنطقة، كما تدين بشدة عقد الاجتماع الاخير لحكومة الكيان في الجولان السوري المحتل واعلان قادته بناء مستوطنات جديدة فيها.

واضاف: من البديهي ان هذا الاجراء غير القانوني باطل ويعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات منظمة الامم المتحدة ذات الصلة، وليس لهذا الاجراء اي تبعات حقوقية على اوضاع مناطق الجولان المحتل الذي يعد على الدوام جزءا لا يتجزأ من سيادة سوريا ووحدة اراضيها.

واعتبر مندوب ايران لدى الامم المتحدة انفعال وتقاعس مجلس الامن بانه جعل الكيان الاسرائيلي اكثر تجرؤا على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم واكد قائلا: انه على مجلس الامن ارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء انتهاكه المنظم لحقوق الانسان والقوانين الدولية الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينبغي على مجلس الامن ارغام الكيان على انهاء احتلاله لفلسطين وسائر الاراضي العربية.

*اتهامات الكيان الاسرائيلي ضد ايران مثيرة للكثير من السخرية

وقال السفير الايراني لدى الامم المتحدة ردا على اتهامات مندوب الكيان الاسرائيلي ضد ايران: ان هذا الكيان باستغلاله منبر مجلس الامن طرح مزاعم لا اساس لها ضد بلادي وهي مرفوضة تماما. هذه الاتهامات التي لا اساس لها تهدف الى حرف توجهات المجتمع العالمي عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم تخت روانجي تصريحه بالقول: من المثير للكثير من السخرية ان كيانا يمارس سياسات عنصرية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ويشن هجمات ويهدد باستخدام القوة ضد جيرانه ودول المنطقة، كيانا يحمل ماضيا وحشيا من تطوير وانتاج وتخزين مختلف انواع الاسلحة غير الانسانية من ضمنها اسلحة الدمار الشامل، يوجه الاتهام للدول الاخرى بانها تشكل تهديدا للسلام والامن ويعظ الاخرين بالتزام القوانين الدولية.

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