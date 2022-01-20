٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84620988
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عبد اللهيان ولافروف يؤكدان عزم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

عبد اللهيان ولافروف يؤكدان عزم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

موسكو/ 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عزم بلديهما على مواصلة المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وأجرى لافروف وعبد اللهيان، اليوم الخميس، محادثات في موسكو حيث أوليا، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، "اهتماما دقيقا لحالة الأوضاع المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وذكر البيان أن كلا الطرفين أكدا "التصميم على مواصلة المفاوضات في فيينا بهدف إحياء الصفقة النووية في هيكلها الأصلي دون أي إضافات أو إقصاءات".

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا، حيث عقد أمس الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 

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