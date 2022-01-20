عبد اللهيان ولافروف يؤكدان عزم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

وأجرى لافروف وعبد اللهيان، اليوم الخميس، محادثات في موسكو حيث أوليا، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، "اهتماما دقيقا لحالة الأوضاع المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وذكر البيان أن كلا الطرفين أكدا "التصميم على مواصلة المفاوضات في فيينا بهدف إحياء الصفقة النووية في هيكلها الأصلي دون أي إضافات أو إقصاءات".

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا، حيث عقد أمس الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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