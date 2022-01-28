الجماهير الايرانية تحتفل بتأهل المنتخب الوطني لمونديال قطر 2022

وفي هذه الاحتفالات عبّرت الجماهير الايرانية عن مشاعر البهجة والسرور برفع العلم الوطني واطلاق العنان لابواق السيارات في الشوارع والساحات.

وضمّن منتخب ايران لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره العراقي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وسجل هدف الفوز مهدي طارمي، في الدقيقة 48 من المباراة لتتأهل ايران للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخها إلى المونديال في اعوام 1978 و 1998 و 2006 و 2014 و 2018 .

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