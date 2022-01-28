٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84629113
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الجماهير الايرانية تحتفل بتأهل المنتخب الوطني لمونديال قطر 2022

الجماهير الايرانية تحتفل بتأهل المنتخب الوطني لمونديال قطر 2022

طهران / 28 كانون الثاني / يناير/ارنا- احتفلت الجماهير الايرانية في شوارع العاصمة طهران والمدن في انحاء البلاد عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الى مونديال 2022 قطر بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف واحد.

وفي هذه الاحتفالات عبّرت الجماهير الايرانية عن مشاعر البهجة والسرور برفع العلم الوطني واطلاق العنان لابواق السيارات في الشوارع والساحات.

وضمّن منتخب ايران لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره العراقي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وسجل هدف الفوز مهدي طارمي، في الدقيقة 48 من المباراة لتتأهل ايران للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخها إلى المونديال في اعوام 1978 و 1998 و 2006 و 2014 و 2018 .

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