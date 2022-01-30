قائد سلاح البحر : المناورات الايرانية الروسية والصينية قدمت نموذجا امنيا جديدا للمنطقة

وفي تصريح له اليوم الاحد، نوّه "الادميرال ايراني" بان المناورات المشترك التي نفذت بواسطة الدول الثلاث، في شمال المحيط الهندي، هي الثالثة من نوعها في غضون 3 اعوام.

واكد، ان المناورات البحرية المشتركة حملت مفهوما خاصا وفق المعايير الدولية؛ موضحا ان هذه المناورات تميّزت عن نظيراتها السابقة لان كلا من بحرية ايران وروسيا وايران شاركت بنهج واسلوب خاص وقد استخدمت اجهزة تختلف عن بعضها الاخر في هذه المناورات.

كما اعرب قائد القوة البحرية عن ارتياحه، قائلا : انه لمدعاة للفخر الكبير في البلاد اننا تمكنا بهذه الخطوة من تفعيل طاقاتنا ورغم مثلث "التهديد" و"المؤامرة" و"الحظر" المشؤوم ضدنا، استطعنا ان نقف على اقدامنا ونبرهن على اقتدارنا في الصعيد الدولي والبحار.

وصرح ان القوة البحرية الايرانية شاركت في هذه الدورة من المناورات بواسطة المدمرتين "جماران" و"دنا" والمروحيات المرافقة، "التي صُنعت على ايدي شبابنا وتحت رعاية الشركات المعرفية المحلية".

واضاف، ان المناورات البحرية المشتركة في نسختها الثالثة شهدت زيادة بواقع ضعفين من القوات البحرية الايرانية والروسية والصينية، مقارنة بالمناورات السابقة.

واكد قائد سلاح البحر الايراني، ان استمرار الدول الثلاث في تعاونها البحري هذا سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من اثارة الفوضى في المنطقة.

ولفت الادميرال ايراني، ان بحرية الجيش الايراني باعتبارها قوة اقليمية استطاعت طوال السنوات العشرة الاخيرة ان تسجل حضورا فاعلا وقويا على صعيد المنطقة؛ مبينا ان القطع البحرية الايرانية تواصل مهامها من اجل حماية الشريان الاقتصادي للبلاد، وفي السياق نفسه تقوم مجموعة القطع الـ 79 بمرافقة السفن التجارية في منطقة البحر الاحمر.

انتهى ** ح ع

