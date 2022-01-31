الايراني "سردار آزمون" أفضل لاعب اجنبي في تاريخ الدوري الروسي

وفي السنوات التسع الماضية، احرز آزمون 110 هدفا في 272 مباراة لثلاثة أندية روسية (روبين كازان وروستوف وزينيت سان بطرسبرغ)، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرغ ويعد من ابرز هدافيه.

وينتهي عقد سردار آزمون مع فريق زينيت سان بطرسبرغ صيف عام 2022، ومن المقرر ان ينضم إلى الدوري الألماني ليختبر فصلًا جديدًا في حياته الرياضية.

وأعلن ناديا باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، امس الأحد، تقديم موعد صفقة انتقال سردار آزمون من الفريق الروسي ليتم تنفيذها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن: سعداء بشأن الاتفاق البناء مع زينيت، ويمكننا الآن الاعتماد على سردار في وقت مبكر.

وكان ليفركوزن قد أعلن قبل أسبوع أن آزمون سينضم للفريق في الصيف في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت سان بطرسبرغ.

ووقع آزمون عقداً حتى 2027 مع ليفركوزن.

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