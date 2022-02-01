حاكم بلوجستان : القادة في باكستان يحرصون على تنمية العلاقات مع ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم بين حاكم ولاية بلوجستان والقنصل العام الايراني في مدينة كويتة "حسن درويش وند".

ولفت الى ضرورة المضي في مشروع الاسواق الحدودية، وبما يلزم رفع العقبات من مسار التعاون الثنائي؛ مؤكدا ان ذلك يشمل مطلبا اساسيا لدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتباحث الجانبان بنحو مفصل وفي اجواء ودية، مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعامل الحدودي، ولاسيما بين محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) وولاية بلوجستان الباكستانية.

الى ذلك ابلغ القنصل الايراني، تحيات محافظ سيستان وبلوجستان والسفير الايراني في اسلام اباد "سيد محمد علي حسيني"، الموجهة الى حاكم ولاية بلوجستان.

كما اعرب عن تقديره لاهتمام حكومة بلوجستان بشان توسيع العلاقات بين البلدين.

واستعرض "درويشوند" و"سيد ظهور احمد اقا" في هذا اللقاء، اخر المستجدات على صعيد التعاون المشترك، وحجم التعاون التجاري والعراقيل التي تعيق مسار التعامل الحدودي بين ايران وباكستان، وايضا سبل حل تلك المشاكل.

انتهى ** ح ع

