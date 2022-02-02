٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84636464
٠ Persons

سمات

بطل الالعاب البارالمبية الايراني يحرز لقب "افضل رياضي شاب" على مستوى اسيا

بطل الالعاب البارالمبية الايراني يحرز لقب "افضل رياضي شاب" على مستوى اسيا

طهران / 2 شباط / فبراير / ارنا – افصحت اللجنة البارالمبية الاسيوية، اليوم الاربعاء، عن قائمة الفائزين بلقب "افضل رياضي" على مستوى القارة للعام 2021، والتي ضمت اسم بطل الرمي الايراني خلال الالعاب البارالمبية في طوكيو "سعيد افروز".

و وفقا لبيان اللجنة الاسيوية هذا، فقد جاء ايضا اسم لاعب القوى الايراني – رجال "روح الله رستمي" والايرانية "هاشمية متقيان" ضمن قائمة "افضل الرياضيين على مستوى القارة الاسيوية للعام 2021". 

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha