بطل الالعاب البارالمبية الايراني يحرز لقب "افضل رياضي شاب" على مستوى اسيا

طهران / 3 شباط / فبراير / ارنا – تباحث وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ونظيره العراقي "فؤاد حسين"، هاتفيا اليوم الخميس، في "العلاقات المميزة بين البلدين الجارين الشقيقين" والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما اكد الجانبان على بذل الجهود من اجل وقف الحرب في اليمن.