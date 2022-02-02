بطل الالعاب البارالمبية الايراني يحرز لقب "افضل رياضي شاب" على مستوى اسيا

و وفقا لبيان اللجنة الاسيوية هذا، فقد جاء ايضا اسم لاعب القوى الايراني – رجال "روح الله رستمي" والايرانية "هاشمية متقيان" ضمن قائمة "افضل الرياضيين على مستوى القارة الاسيوية للعام 2021".
انتهى ** ح ع
طهران / 2 شباط / فبراير / ارنا – افصحت اللجنة البارالمبية الاسيوية، اليوم الاربعاء، عن قائمة الفائزين بلقب "افضل رياضي" على مستوى القارة للعام 2021، والتي ضمت اسم بطل الرمي الايراني خلال الالعاب البارالمبية في طوكيو "سعيد افروز".
و وفقا لبيان اللجنة الاسيوية هذا، فقد جاء ايضا اسم لاعب القوى الايراني – رجال "روح الله رستمي" والايرانية "هاشمية متقيان" ضمن قائمة "افضل الرياضيين على مستوى القارة الاسيوية للعام 2021".
انتهى ** ح ع
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