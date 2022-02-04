أضخم مشروع استثماري في القطاع الصناعي؛ الحكومة تستثمر في مختلف المشاريع الصناعية

طهران / 5 شباط/فبراير/ارنا- اكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ان ما يهمنا بشأن رفع الحظر في مفاوضات فيينا هو اخذ الضمانات في كافة المجالات من الطرف المقابل، قائلا: نواصل جهودنا للحصول على ضمانات حقيقية من الغرب وهناك تفاهم في جزء من هذا الشأن.