مسعود شجرة: التحالف العربي الغربي يرتكب جرائم ومجازر شنيعة ضد شعب اليمن

وقال شجرة في تصريح له السبت خلال الملتقى الافتراضي لدراسة ابعاد العدوان على اليمن، والذي اقيم برعاية مؤسسة الاربعين الدولية: ان دعمنا لشعب اليمن ليس بسبب هجوم الدول الغنية عليه بل للابادة البشرية التي يتعرض لها منذ 6 اعوام.

وانتقد بشدة العدوان الذي ادى الى تدهور الاوضاع في اليمن وشحة الاغذية والادوية واضاف: ان هذا الشعب ورغم شحة امكانياته وتدمير بنيته التحتية يقف صامدا ولا يطاطئ الراس امام المستكبرين.

وادان رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا عمليات القصف العشوائية وقتل المدنيين في اليمن وقال: فضلا عن ذلك فان جميع البنى التحتية والمستشفيات قد دمرت وقد وصفت منظمة الامم المتحدة ذلك بانه من اكبر الكوارث.

واعتبر الحظر جريمة حرب ضد المدنيين واحتج على صمت المحافل الدولية وقال: ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية ودول اخرى تبيع السلاح للامارات والسعودية لتهاجما المدنيين وهم يعلنون صراحة بان بيع الاسلحة هذه يتم من اجل المال.

واعتبر جرائم الحرب هذه ضد شعب اليمن بانها العمل الاكثر شناعة المرتكب من قبل الدول الغربية والعربية واضاف: ينبغي علينا الضغط على المحافل الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة لان حياة ملايين الافراد هي في خطر.

وقال شجرة: بطبيعة الحال فان الحكومات الغربية تمتلك الفيتو وستستخدم ذلك ولكن علينا ممارسة الضغوط ونعلن راينا بحرية في جميع منابرنا عن دعمنا لليمن بوجه العدوان.

واعتبر السعودية والامارات تتكبدان الضرر المتزايد يوما بعد آخر وقال: انني على ثقة بان النصر سيكون حليف الشعب اليمني وسيحقق استقلاله وستكون هذه الحرب عبرة للمستبدين والمتغطرسين الذين سيحاكَمون في محكمة العدل الالهية.

انتهى ** 2342